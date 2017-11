CFE: Doar cine e atras de marea Iubire Îl întâlnește pe Isus

Autor: pr. Renzo BonettiTraducere: diac. Mirel-Mihai DemianSursa: MisteroGrande.org

Cateheza 141

Doar cine e atras de marea Iubire Îl întâlnește pe Isus

Text de bază: In 6,44-51

Dragi prieteni,

Ne aflăm din nou, aici, pentru a asculta Cuvântul lui Isus. Am dori să putem intra în inima Sa, în sufletul Său, pentru ca, prin intermediul cuvintelor Sale să ajungem până la Tatăl care L-a trimis. Să ne bucurăm de unitatea pe care El, Isus, o are cu Tatăl prin Spiritul. Am dori ca al Său Cuvânt proclamat să răsune atât de intens în inima noastră încât să ne facă conștienți de prezența Sa vie. El a înviat, El este în mijlocul nostru, El ne vorbește. Să-L ascultăm cum ne vorbește prin înseși cuvintele Sale luate din Evanghelia după Ioan cap. 6, vers. 44-51:

|Isus a răspuns…: 44 „Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și Eu îl voi învia în ziua de pe urmă. 45 Este scris în profeți: «Și toți vor fi învățați de Dumnezeu». Oricine a auzit și a învățat de la Tatăl vine la Mine. 46Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl, decât numai cel care este de la Dumnezeu: acesta l-a văzut pe Tatăl. 47Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viața veșnică. 48Eu sunt Pâinea vieții. 49Părinții voștri au mâncat mana în pustiu și au murit. 50Aceasta este Pâinea care se coboară din cer ca, dacă mănâncă cineva din ea, să nu moară. 51Eu sunt Pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această Pâine, va trăi în veci, iar Pâinea pe care o voi da Eu este Trupul Meu pentru viața lumii”.

„Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l atrage Tatăl…” Doar cine L-a auzit pe Tatăl și a învățat de la El vine la Mine. Dar ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Tatăl, care este în ceruri, pe unii îi atrage iar pe alții nu? Înseamnă că Tatăl are preferințe? Nu! Nu acesta este înțelesul acestor cuvintelor! Să încercăm să surprindem frumusețea acestui cuvânt foarte puternic. Dacă cineva nu se lasă atras de Tatăl, nu Mă poate cunoaște, nu Mă poate întâlni. Dar cine este Tatăl? Tatăl este Iubirea absolută, marea Iubire, Iubirea infinită, Iubirea care întrece însăși capacitatea noastră de gândire, de a dori iubirea. Este Iubirea la infinit, Iubirea care umple mai presus de orice măsură, Iubirea perfectă, Iubirea totală, Iubirea absolută, Iubirea pentru totdeauna, Iubirea cu „A” mare.

Doar cine se simte atras, cine se lasă atras de Iubire, de această Iubire mare, doar acela îl întâlnește pe Isus. Doar cel care este atras de marea Iubire îl întâlnește pe Isus. Dacă cineva nu caută marea Iubire, nu-L va întâlni niciodată pe Isus. Dacă cineva caută ceva care să îi ofere mai multă satisfacție, nu-L va întâlni pe Isus, ci va întâlni ceea ce el crede că este Isus, va întâlni o oarecare formă de religiozitate. Doar cel care caută marea Iubire reușește să Îl vadă pe Isus. Dacă nu căutăm marea Iubire, este imposibil să-L întâlnim pe Isus.

Dacă eu caut o iubire mică, o mică satisfacție, dacă eu caut un ambient de viață sigur, dacă eu caut în credință puțină protecție, o formă de a mă asigura, dacă fac din raportul cu Isus o „umplutură”, dacă Isus este Unul care îmi dă puțin mai multă siguranță… Dacă cineva se mulțumește cu atât nu Îl va întâlni pe Isus, va întâlni ceva care se aseamănă cu Isus, ceva ce i se pare că este Isus, va întâlni un Isus imaginar. În schimb, dacă cineva face loc setei sale de Iubire mare, de Iubire infinită…, dacă cuiva îi este sete de Iubire infinită, poate să îl găsească pe Dumnezeu, poate să Îl găsească pe Isus. Veți înțelege imediat.

Dacă cineva nu caută această Iubire infinită, această mare Iubire, caută doar ceva. Cum credeți că va cugeta în fața acelei Pâini care este Trupul lui Isus? Va spune: Este…? Nu este…? O fi prezent Isus? Este atât de absurd să gândim că Dumnezeu ar fi prezent într-o pâine? Dacă cineva L-a întâlnit, s-a lăsat atras de marea Iubire, dacă înțelege că dincolo de aparență este o iubire infinită, o iubire extraordinară, va percepe, va înțelege că acea iubire extraordinară se va manifesta în Pâine, în Euharistie.

Îmi vine în minte imaginea Sfântului Augustin care, înainte de a îmbrățișa credința, înainte de a-L cunoaște pe Isus, era un om atras de nenumăratele plăceri ale vieții. Câte femei au trecut prin brațele lui Augustin, cât a căutat iubirea în toate modurile prin care lumea putea să i-o ofere, cât era de nemulțumit de acea iubire! Augustin, omul, tânărul, căuta iubirea, căuta marea Iubire, căută Iubirea infinită, căuta acea iubire care mulțumește pentru totdeauna, căuta Iubirea care nu obosește niciodată, căuta Iubirea care nu are limite… și nu o găsea în niciuna dintre experiențele sale.

Dar când L-a întâlnit pe Isus, s-a simțit plin de viață, ajungând să spună într-una dintre expresiile sale poetice: „Prea târziu Te-am iubit, o, Frumusețe atât de veche și atât de nouă, prea târziu Te-am iubit!” E ca și cum ar fi spus: cât timp am pierdut datorită micilor iubiri, iubirilor care nu mulțumesc. Înlăuntrul meu îmi ardea inima, aveam o sete de infinit, Te căutam… Cine are înăuntru o sete de iubire infinită, Îl găsește pe Dumnezeu… Îl găsește pe Dumnezeu și Îl recunoaște pe Isus. Cine dorește deci Iubirea infinită ajunge să spună: „Iată, iată Mirele! Iată Cel care vine…!” Reușește să intuiască, asemenea lui Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu! Iată-L pe Acela Care ia asupra Sa păcatele lumii!” Cine are înăuntru o inimă mare care caută va fi asemenea magilor care vin din Orient încărcați deoarece sunt în căutare.

Dar eu, oare, pe cine caut? Eu personal pe cine caut în acest moment? Caut marea Iubire? Caut ceva infinit? Caut ceva care este mai presus de lucrurile pe care le am? Sau caut pace, calmul aparent, caut ca totul să fie liniștit? Atunci ce doriți? Așteptăm încă puțin, vom muri și vom fi toți liniștiți! Nu este nevoie de Dumnezeu pentru a ține lucrurile liniștite! Dar dacă cuiva îi este foame, îi este sete, atunci parcurgând paginile Evangheliei, va găsi. Întâlnindu-i pe frați, va găsi.

Eu ce caut? Caut cu adevărat marea Iubire? E ca și cum Isus ne-ar spune în acest moment: „Cine caută marea Iubire, Mă recunoaște. Mă recunoaște în primul rând prezent în Sacramentul Căsătoriei, în experiența foarte frumoasă de iubire dintre bărbat și femeie”. Chiar experiențele foarte reușite de iubire conjugală, unde nu sunt dificultăți, ne dăm seamă că nu mulțumesc, deoarece nu există un bărbat perfect care să poate să mulțumească o femeie, nu există o femeie perfectă care poate să mulțumească un bărbat. Dacă eu am acea mare sete sunt conștient că trăim o experiență de iubire, dar știu că există o iubire mai mare care locuiește în mijlocul nostru și aceea este Isus Domnul.

„Cine caută marea Iubire este capabil să Mă recunoască în Euharistie”. Acela dintre voi căruia îi este cu adevărat sete de marea Iubire, chiar și în acest moment, în care vă vorbesc, știe să recunoască marea Iubire, știe să recunoască iubirea unui Dumnezeu care, prin intermediul slăbiciunii cuvântului scris în Evanghelie, prin intermediul slăbiciunii unui preot care îl vestește, este Isus care dorește să mă găsească. Doar cine se gândeș28te la măreția lui Dumnezeu reușește să recunoască un Dumnezeu care dorește să mă găsească: mic, mare, tânăr, în vârstă, păcătos, sau nu, doar cine cunoaște marea Iubire reușește să întrevadă un Dumnezeu care, și în acest moment dorește să găsească inima tuturor… doar cine caută marea Iubire.

„Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu se lasă atras de marea Iubire infinită care este Tatăl Meu”. De aceea, nu putem decât să ne reînnoim credința noastră. Isus este aici cu noi, Isus este aici în mijlocul nostru, pentru a ne face cunoscută iubirea Tatălui. Isus este în mijlocul nostru și chiar în aceste zile va frânge pâinea pentru noi: „Acesta este Trupul Meu… Acesta este Sângele Meu…” Dar cu care ochi putem să recunoaștem că Isus este aici chiar în acest moment, cu care ochi vom putea recunoaște că Isus este prezent în acea Pâine sfântă? Doar cu acei ochi care au o inimă ce caută Iubirea infinită.

