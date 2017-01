Nu ai nevoie să testezi o relație din punct de vedere sexual pentru a ști dacă este iubire adevărată

Autor: Leah MurphyTraducere: Teodora CapanSursa: LifeTeen.com

„Nu mă voi căsători cu o femeie până nu fac sex cu ea înainte”, a afirmat un prieten cu îndrăzneală, în timp ce eram la o cafea și ne aflam într-o discuție interesantă despre sex, relații și iubire. „Vorbești serios?!”, am întrebat, mai degrabă surprinsă de afirmația lui. „O, desigur,” a răspuns el.

Am încercat să cuprind cu mintea această mentalitate, care îmi era absolut străină, din moment ce am îmbrățișat cam dintotdeauna adevărul că sexul înafara căsătoriei nu este o expresie adevărată a iubirii și nu duce la o fericire autentică, de durată. După ce am pus în continuare o mulțime de întrebări, am început să înțeleg logica lui, care spunea ceva de genul:

Căsătoria este menită să dureze pentru totdeauna.

Sexul, o expresie adevărată, bună și frumoasă a iubirii, este o parte esențială a căsătoriei.

Dacă nu îți testezi compatibilitatea sexuală cu cineva, ai putea să rămâi blocat într-o căsătorie care nu este satisfăcătoare pentru tine din punct de vedere sexual, punct în care fie pui capăt căsătoriei fie îți trăiești restul vieții frustrat din punct de vedere sexual.

Așadar, pentru a evita divorțul sau o viața de frustrare sexuală, trebuie să îți testezi compatibilitatea sexuală cu o persoană înainte să te angajezi că o vei iubi „până când moartea vă va despărți”.

La prima vedere, pare destul de logic. Pare să aibă sens din punct de vedere practic – adică Dumnezeu nu dorește ca noi să divorțăm și nu dorește să fim nefericiți, nici chiar din punct de vedere sexual, așadar nu ar trebui să verificăm bine dacă avem sau nu parte de relații sexuale bune cu o persoană înainte de a ne decide să ne căsătorim cu ea?

De fapt, nu.

Deși acea gândire poate părea logică, dacă privești dincolo de suprafață, poți vedea că nu este așa; ea provoacă dezordine în sex, căsătorie și iubire și distruge însăși ideea care face ca acestea să fie adevărate, bune și frumoase. Căsătoria, o legătură-legământ între un bărbat și o femeie, care își iau angajamentul de a se iubi până când moartea îi va despărți, este despre iubire, și sexul este o expresie esențială (dar nu singura) a acelei iubiri.

Sexul este o parte importantă a căsătoriei, dar nu este ceea ce ține o căsătorie intactă. Iubirea față de celălalt, adevărata iubire, iubirea care se sacrifică și care nu este motivată de dorințe egoiste este ceea ce păstrează intactă o căsătorie. Iubirea adevărată nu se caută de sine, ci mai degrabă există complet în dăruirea de sine.

Dacă ai nevoie să îți testezi compatibilitatea sexuală cu o persoană pe care o „iubești”, nu persoana o iubești, ci modul în care ea te face să te simți.

Dar dacă chiar iubești pe cineva și decizi să te căsătorești, însă pur și simplu se întâmplă că nu vă satisfaceți reciproc din punct de vedere sexual? Nu este sexul o componentă importantă a căsătoriei? Sexul este extrem de important în căsătorie – este o expresie frumoasă a iubirii. Totuși, nu este cel mai important lucru în căsătorie. Iubirea pe care sexul o exprimă este cea mai importantă.

Aceasta nu înseamnă că un cuplu căsătorit care are probleme în a se conecta la nivel intim ar trebui pur și simplu să strângă din dinți și să rabde. Mai degrabă, un cuplu căsătorit care se confruntă cu probleme de intimitate va lucra în mod vulnerabil și curajos împreună pentru a depăși încercarea, nu din obligație ci din dorința autentică pentru binele celuilalt – din iubire adevărată. Toate acestea fiind spuse, există niște elemente importante de ținut minte atunci când ne întrebăm dacă a aștepta până la căsătorie pentru a face sex este cu adevărat benefic.

Iubirea și atracția cresc cu timpul

Nu îți iubești prietenul sau prietena din liceu la fel de mult cât îi vei iubi când veți fi logodiți, la fel de mult cât îi vei iubi ca mire sau mireasă în ziua nunții sau la fel de mult cât îi vei iubi ca soț sau soție după 5, 10, 20 de ani de căsătorie. Iubirea ta pentru această persoană va crește natural și se va dezvolta în timp, la fel ca și atracția, și da, mă refer la cea fizică.

Vei învăța cum să îl iubești mai bine pe celălalt de-a lungul timpului, nu vei ști totul de-a gata. Și în timp ce tu și partenerul tău învățați să vă iubiți dăruindu-vă viețile unul pentru celălalt, veți învăța și cum să vă iubiți în mod intim, în timp. Acest angajament de a iubi de-a lungul timpului este cel care dă acestei iubiri semnificație și o face după asemănarea lui Cristos; în acest angajament, dovedești că iubirea ta nu este ceva trecător, superficial sau egoist, ci este iubire autentică.

Suntem mai mult decât trupurile noastre și iubirea este mai mult decât un sentiment

Suntem trup și suflet. Prin urmare, când ne dăruim din punct de vedere sexual și când ne dăruim în mod autentic, din iubire, noi dăruim mai mult decât părțile trupului nostru – dăruim celuilalt sufletul nostru. Acest lucru este important deoarece sexualitatea, atunci, este mai mult decât o experiență pur fizică. Așadar, faptul că este „bună” sau nu depinde de mult mai mult decât doar de experiența fizică și astfel nu o putem reduce la atât.

Trupurile și sentimentele noastre sunt două lucruri care se schimbă, iar iubirea este ceva ce nu se schimbă. Iubirea adevărată și autentică, ce există în mod perfect în Dumnezeu însuși, este un angajament la a dori și a căuta total binele persoanei iubite, fără nici o reținere, fără a pune condiții, pentru ca atunci când lucrurile (precum sentimentele sau trupurile) se schimbă, iubirea să rămână la fel.

Da, trupurile și sentimentele noastre sunt extrem de importante când vine vorba de iubire. Dar iubirea autentică este exprimată cel mai înalt atunci când continuăm să căutam binele persoanei iubite, indiferent de încercările cu care ne putem confrunta în acest proces, inclusiv de felul în care trupurile și sentimentele noastre se schimbă.

Nu te teme

Înțeleg, acele întrebări „dar dacă” încă persistă. Dacă relațiile sexuale, odată ce m-am căsătorit, nu se ridică la înălțimea așteptărilor mele? Dacă relațiile sexuale nu sunt plăcute pentru mine sau pentru partenerul meu când ne căsătorim? Cum pot să sper în mod rezonabil că dacă nu testez mai întâi compatibilitatea noastră sexuală, nu mă condamn pentru o viață rea din punct de vedere sexual?

Toate sunt întrebări valide… sincer, sunt întrebări pe care mi le-am pus și eu. Dar în cele din urmă nu trebuie să ajungem la a ne răspunde la aceste întrebări, ci la a ne schimba perspectiva. Nu trebuie să trăim cu teama că vom fi nesatisfăcuți din punct de vedere sexual. Mai degrabă, trebuie să ne pregătim pentru a trăi iubirea care presupune sacrificiul de sine, să dorim și să căutăm în mod activ binele celuilalt, uitând de noi înșine în acest proces.

Din puținul pe care îl știu, relațiile sexuale între două persoane care se iubesc sincer și doresc cu adevărat să se dăruiască celuilalt în mod liber, total, rodnic și fidel este rareori o experiență rea, chiar dacă nu seamănă cu acele „prime dăți” exagerate prezentate în filmele de la Hollywood. Oricât de îngrozitoare ar fi o viață sexuală nesatisfăcătoare, ea este de fapt doar un simptom al unei probleme mult mai mari: o viață de iubire nesatisfăcătoare, care este rezultatul unei căutări continue de sine, mai degrabă decât al dăruirii de sine.

Relațiile sexuale sunt importante pentru căsătorie și sunt bune; totuși, iubirea pentru care ne pregătim în căsătorie este mult mai mult decât atât. Cel mai mare bine pe care îl vom face vreodată pentru soțul sau pentru soția noastră nu poate fi cuprins doar în experiențe sexuale. Cel mai mare bine pe care îl putem face vreodată în iubirea față de partener este să ne dăruim viețile lui sau ei și să participăm la dăruirea totală de sine pentru care ne-a creat Dumnezeu, și aceasta merge mult dincolo de relațiile sexuale.